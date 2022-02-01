Başsavcılık’tan Akacan açıklaması: “Başsavcılığa çağrılmadı, şikayetini geri çekmeye zorlanmadı”

Başsavcılık, babasının silahlı saldırıya uğramasının ardından sosyal medyada bulunduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı, açıklamada, Akacan’ın Başsavcı makamına çağrılmadığı, herhangi bir yer ve zamanda da şikayetini geri çekmeye zorlanmadığı ifade edildi.

Başsavcılığın Akacan’ın iddialarına ilişkin açıklamasında, Bulut Akacan’ın haklarında iddialarda bulunduğu kişilerle ilgili şikayetini avukatı vasıtasıyla geri çektiği, verdiği ifade ile hiç kimseden geri çekilme ile ilgili itirazı ve şikayeti olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, Bulut Akacan’ın şikayetinden vazgeçmiş olmasının ‘kendi iradesi’ olduğu da yazıldı.

Başsavcılık açıklaması şöyle: