Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Çatalköy'de dün sahne kurulumu yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
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Çatalköy'de dün sahne kurulumu yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamada, A.G.(E-54), M.Y.(E-55) ve Ö.E.(E-24) tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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