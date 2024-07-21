Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Çatalköy'de dün sahne kurulumu yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı. 

A+A-

Çatalköy'de dün sahne kurulumu yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Barış Erdoğan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı. 

Polisten yapılan açıklamada, A.G.(E-54), M.Y.(E-55) ve Ö.E.(E-24) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Bu haber toplam 382 defa okunmuştur