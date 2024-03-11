Arkadan gelen aracın farları gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle sürücüsünü darp etti

Sınırüstü-Altınova arasında seyreden iki aracın sürücüleri, far yüzünden kavga etti. Arkasından gelen aracın uzun farklarının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle sürücüyü darp eden kişi tutuklandı.

Polis basın bülteninde "yaralama, ciddi darp, itale-i lisan ve sarhoşluk" başlığıyla yer alan bilgiye göre,

Ercan-İskele ana yolunun Sınırüstü-Altınova dört yol kavşağı mevkiinde, önceki gece 01.00 sıralarında M.A.(E-50) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, kullanımındaki araçla seyrederken arkasından gelen aracın uzun farlarının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle, aracını yol kenarına park edip inmeye çalışan F.Z.’ye (E-33)’ye küfür etti ve ciddi şekilde darp etti. F.Z.’nin sol kaşında kesi oluşmasına sebep olan M.A. tutuklandı.

Lefkoşa’daki eğlence mekanına alınmayan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânı önünde dün, eğlence mekanına alınmadıkları gerekçesiyle, mekânda görevli kişilere zarar verecekleri yönünde şiddet kullanma tehdidinde bulunmaktan aranan kişinin tutuklandığı belirtildi.

Polis bültenine göre aranan H.K (E-24), tespit edilerek tutuklandı.

Türkman’a otopsi yapıldı

Alayköy Ağıllar Bölgesi'nde, dün hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Servet Türkman’ın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı.

Polis, Türkman’ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağını açıkladı.

Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda dün 07.00 sıralarında yolcu S.U’nun (K-19) çantasında polis tarafından yapılan aramada 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Aydınköy’de uyuşturucu…

Aydınköy’de, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli görülen Y.D’nin (E-39) üzerinde ve aracında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kâğıt parçası ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 hap tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İzinsiz ikamet… 12 tutuklu

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.