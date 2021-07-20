20 Temmuz’un 47’inci yıldönümünde tören ve etkinlikler düzenleniyor

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 47’inci yıldönümünde törenler düzenleniyor.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. gününe denk gelen 47. yıldönüm çerçevesinde düzenlenecek tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katılıyor.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılıyor. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde

20 Temmuz Salı günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni

Saat 9’da başlayacağı belirtilen Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.30'da başladı. İlk olarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tören alanına geldi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayan tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkı selamladı.

Törene katılımın düşük olması da dikkat çekti.

Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

Girne… Çıkarma Plajı’nda denize çelenkler bırakıldı

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 08.00’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer aldı.