Yukarı Girne'de üç muhtarlık dönemi...

Girne Belediyesi sınırları içerisindeki Yukarı Girne Mahallesi’nde son yıllarda yaşanan yoğun yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle daha etkili ve kolay hizmet için muhtarlık sayısı üçe çıkarıldı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bölge, Bakanlar Kurulu'ndan geçen kararla, "Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarlığı", "Yukarı Girne Değirmentaşı (Milopetres) Mahallesi Muhtarlığı" ve "Yukarı Girne Çiftlikler Mahallesi Muhtarlığı" olarak üçe ayrıldı.

Yeni oluşturulan muhtarlıklarla Girne Belediyesi’ne ait muhtarlıkların sayısı 11’den 13’e çıktı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yukarı Girne Mahallesi Muhtarlığının, son yıllarda bölgede artan bina ve nüfus nedeniyle hizmette zorlanması üzerine, konuyu Girne Kaymakamlığı ile 2020 yılı Şubat ayında görüşmeye başladıklarını söyledi.

Pandemi öncesinde, Yukarı Girne Mahallesi'nin birkaç bölgeye ayrılması gerektiği için Kaymakamlıkla fikir birliğine varıldığını belirten Güngördü, Belediye teknik personelinin detaylı çalışması sonucu yeni mahalle haritaları oluşturulduğunu ifade etti.

Güngördü, Belediyede alınan meclis kararının ardından, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 3 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararı alınarak 5 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Güngördü, “1974 sonrasında hızla büyüyen ve gelişen Yukarı Girne Mahallesi’nde muhtarlık sayıları artırılarak vatandaşın daha iyi hizmet alması amaçlanmıştır. Bu durum Girne Belediye hududundaki nüfusun ne kadar arttığının da önemli göstergesidir” dedi.