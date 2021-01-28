Tüm parti başkanlarının yer alacağı 'Kriz Masası' önerisi görüşülecek

CTP'nin önerisi ile mecliste temsil edilen tüm parti başkanları Salı günü bir araya geliyor. Kriz Masası kurulması ve belli aralıklarla toplanarak istişare edilmesi amacıyla yapılacak toplantının ardından tüm başkanlardan oluşan 'masanın' kurulması bekleniyor.

Bu yöndeki açıklamayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. Erhürman Salı günü tüm parti başkanlarının bir araya geleceğini söyledi.

CTP’nin önerisi ile bu toplantının gerçekleştirileceğini anlatan Erhürman “Kriz Masası kurulsun önerimizi tekrar ediyoruz. Ortak akılla birlikte yönetelim. Hepimizin önerililerin konuşulacağı bir masa öneriyoruz. Ortak aklın önemini önemsiyoruz. Kararları hükümet verecek, elbette kararlar hükümete aittir" diye konuştu.

Mecliste söz alan Erhürman “Daha önceki kapanma döneminde yapılmayan bir şeyin yapılmasını istedik. Salı sabahı tüm parti başkanlarının bir araya geleceği bir toplantı yapılacak. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde gelişmelerle ilgili partilerin önerileri hükümete aktarılacak. Bu toplantıyı önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızı hep birlikte bu sorumluluğu üstelendiğimiz mesajını vermemiz gerekiyor. Hataları elbette söylemeye devam edeceğiz. Hata yapılmaması için önerilerimizi söyleyeceğiz" diyen Erhürman Salı günkü toplantı sonrasında belli aralıklarla toplanacak kriz masasının kurulmasını istedi. 'Kriz Masası'nın halka güven vereceğini anlatan Erhürman bu yapıda güvenin sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

“Halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın özgüvenine inanıyorum, başaracağız!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin çok kritik bir sürece giriş yaptığını, ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesi halinde bu zorlu sürecin en az zararla atlatabileceğini söyledi ve Kıbrıs Türk halkı ile sağlık çalışanlarının özgüvenine olan inancını belirterek bu süreçten başarıyla çıkılacağını vurguladı. Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis Genel Kurulu’na hitap eden Erhürman, bütçe görüşmelerinin muhalefetin görüşlerini sık sık dile getirdiği ve eleştiriler yaptığı bir dönem olmasına rağmen, Cuma akşamı tamamlanmasının öngörüldüğü görüşmeleri bugün bitirmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. Bunun hem icraatta görev alanların görevlerinin başına dönebilmesini hem de halkın olayın ciddiyetinin hangi boyutlarda olduğunu anlaması açısından yapılan bir uyarı niteliğinde olduğunu kaydeden Erhürman, komite çalışmalarının da yine kendi önerileriyle erken tamamlandığını anımsattı.

“Salı sabahı tüm parti başkanları bir araya gelecek”

Bunları ortak çaba gösterme açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiren CTP lideri Tufan Erhürman, parti olarak Başbakan Saner’e bu zor dönemde birlikte çalışma önerisi yaptıklarını ve Salı sabahı tüm parti başkanlarının bir araya geleceğini açıkladı. Toplantının amacının pandemi sürecinde alınacak tedbirler olacağını ifade eden Erhürman, bu formülün Kabul görmüş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mecliste bulunan tüm siyasi partilerin eleştiri ve görüşlerinin hükümete ulaşabileceği bir mekanizma yaratılması gerektiğine değinen Erhürman, bu konuda 11 ay önce ilk kapanma döneminde yaptıkları kriz masası önerisini de anımsattı. Salı gün gerçekleştirilecek toplantının ardından bir kriz içerisinde olunduğunun fark edilerek ortak akılla yönetmenin, eleştirileri ve önerileri hep birlikte konuşabilecek bir mekanizma yaratılması gerektiğini ifade eden Erhürman, hükümette bulunmayı kast etmediğini, zaten bir hükümetin olduğunu ve kararların da bu hükümet tarafından uygulanacağını belirtti.

“En az zararla atatabilelim”

Herkesin gündeminde sağlık olduğunu ancak ekonomi, maliye, eğitim ve çalışma hayatında da pandemiden dolayı çok ciddi kayıplar bulunduğunun altını çizen Tufan Erhürman, bu kayıpların artacağını da öngördüklerini söyledi. Bu artışı mümkün olduğunca minimize edecek ortak akla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Erhürman, bu dönemin çıkışının da hesaplanarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Geçmişte yaptıkları uyarıların ciddiye alınmadığını ve bunun da ciddi zararlarının görüldüğünün son derece açık olduğunu ifade eden Erhürman, “Umarım tekrardan aynı hata yapılmaz. Salı günü böyle bir toplantı yapılmasını geleceğe dönük olumlu bulduğumu söylemek istiyorum” dedi.

“Aşılamada da ortak akla ihtiyaç var”

Bu sabah Türkiye’den 20 bin aşının daha geldiğini ve bunu da mutlulukla öğrendiğini belirten Erhürman, aşıların gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Aşılama konusunda da ortak akla ihtiyaç duyulduğunu belirten Erhürman, “Yaş, kronik hastalık ve elzem hizmetlerde çalışma yaşamında bulunan insanların aşılanması da önemli bir kriter. Ama bir araya geldiğimizde ortak akıl çerçevesinde bunu ortaya koyabiliriz. Ortak akıl diye tutturmamın sebebi de ortak sorumluluktur” dedi. Vatandaşa bu dönemde bu sorumluluğu üstlendiklerine dair mesaj vermeleri gerektiğinin önemine değinen Erhürman, “11 aydır gerekiyordu ama bu dönemde daha fazla gerekiyor. Yapılan hatalarla ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra da aynı hatalar yapılırsa sert bir şekilde söylemeye devam edeceğiz. Ama yapılmaması için katkıda bulunmaya sonuna kadar hazır olduğumuzu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halkın güven duyma ihtimali doğar”

Salı günü yapılacak toplantıda alınan kararların uygulanması halinde bunun meseleyi hep birlikte yönetebilmek ve sorumluluğu birlikte paylaşabilme mesajı vereceğini kaydeden Erhürman, bu sayede halkın güveninin yeniden kazanılabileceğinin altını çizdi. 11 aydır kriz yönetmenin birinci koşulunun halkta güven yaratmak olduğunu söylediklerini anımsatan ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, kamu sağlığını korumak için sahada canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkına da seslenen Genel Başkan Tufan Erhürman, her bir bireye çok önemli görevler düştüğünü söyledi ve herkesin sağlık çalışanlarına destek olmasını istedi. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı ve sağlık çalışanlarımızın özgüvenine inanıyorum. Bu dönem için ortak aklı üretilebilirse halkımızın da sağlıkçılarımızın da büyük katkısıyla başarıyla atlatabileceğimize olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.