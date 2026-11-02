Belçika Başbakanı De Wever, Kral Philippe'e istifasını sundu

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in De Wever'i kabul ettiği belirtildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan bütçe görüşmelerinin ardından Başbakanın istifasını sunduğu aktarılan açıklamada, Kralın kararını şimdilik erteleyerek yarından itibaren koalisyonu oluşturan çoğunluk partilerinin liderleriyle istişarelere başlayacağı ifade edildi.

Kral istifayı kabul ederse yeni hükümet kurma süreci başlayacak

Kral Philippe'in Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmesi halinde Belçika'da yeni bir hükümet kurma süreci başlayabilecek.

Bu süreçte mevcut hükümet, yeni hükümet göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmek üzere geçici hükümet olarak görevine devam edebilecek.

Kralın siyasi partilerle istişarelerde bulunarak yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için girişim başlatması da seçenekler arasında bulunuyor.

Mevcut koalisyon ortaklarının yeniden anlaşamaması ve farklı hükümet formüllerinin de sonuç vermemesi halinde erken seçim ihtimali gündeme gelebilecek.

Bütçe krizi

Belçika yerel basınındaki haberlerde, dün sabah başlayan ve gece 01.00'e kadar süren bütçe görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklanmıştı.

Görüşmelerde De Wever'in, hafta sonu başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı yaptığı toplantıların ardından yeni bir bütçe önerisi sunduğu, ancak hükümetin çekirdek kadrosunun öneri üzerinde uzlaşamadığı ifade edilmişti.

De Wever daha önce geçici bütçe ödeneklerinin aylık olarak tahsis edilmesi uygulamasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

De Wever hükümeti Şubat 2025'te kurulmuştu

Belçika'da hükümet, yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından 3 Şubat 2025'te kurulmuştu. Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" olmuştu.