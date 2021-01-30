'Kriz Masası' önerisine siyasi partilerden onay 'Krizi birlikte yönetelim'

Meclis’te temsil edilen tüm parti başkanları CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önerisi ile salı günü bir araya geliyor. Tüm parti başkanlarının yer alacağı söz konusu toplantıda görüşülecek 'Kriz Masası' önerisi hükümet ortakları UBP, DP ve YDP ile muhalefet partileri TDP ile HP’den de onay aldı.

Fehime ALASYA



“Kriz Masası” ile krizin ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisine siyasi partiler de onay verdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Salı günü Başbakan Ersan Saner’in de katılacağı toplantıda bir araya gelecek siyasiler “ortak sorumluluk” için hazır olduklarını söyledi.

Pandemi döneminde sağlıktan, ekonomiye, aşılanmadan turizme kadar pek çok konuda ‘ortak akıl’ çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden parti Genel Sekreterleri, tüm görüş ve önerilerin hükümete ulaştırılabileceği bir mekanizmanın kurulmasına yeşil ışık yaktı.

“Zaten bunun olması gerekiyordu, geç bile kalındı” görüşünde hemfikir olan birçok parti, bu ortak kriz masasının bir örnek teşkil edeceği öngörüsünü de savundu.

Bu görüşü uzun süredir ortaya koyan CTP kanadında kriz masasının toplum yararına olacağına ilişkin görüş paylaşılırken “Hükümetin bu sese kulak vermesini istiyoruz” temennisi yer aldı. Hükümet ortaklarından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP); özellikle ekonomik sıkıntıların altından kalkarken tüm partilerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. Halkın Partisi (HP), salı günü gerçekleştirilecek ilk toplantının ardından durumun şekilleneceği ifade ederek temkinli iyimserlik ortaya koydu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Yardımcısı Habil Tülücü de bu mekanizmanın hemen devreye girmesi gerektiğini belirtti. Bulaşın önün geçilebilmenin tek yolunun tam kapanma olduğunu, bu bağlamda da kriz masasında ilk olarak bu bağlamda ekonomik konuların getirilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Habil Tülücü:

“Bu mekanizma hemen devreye konmalı”

Pandemiyle ilgili yaşanan tüm bu sorunların ülke meselesi olduğunu dile getiren UBP Genel Sekreter Yardımcısı Habil Tülücü, “Bu gibi (kriz masası) bir mekanizma hemen devreye konmalı.” dedi.

Tülücü, tüm partilerin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. Ülkedeki vaka artışını ve sağlık istemindeki gidişatı işaret eden Tülücü, “Kaos yaşanabilecek gibi görüyoruz, bence tamamen kapanmak şart. Bunu için de özel sektörün desteklenmesi gereke, bu bağlamda böyle bir çalışma topum faydasına olur. Küçük bir adada yaşıyoruz, bulaş çok arttı, bir an önce fikir birliği şart.” yorumunda bulundu.

Tülücü, kriz masasında ilk olarak ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha yinelerken, bu sayede tamamıyla kapanmanın daha rahat ve herkes için güvenli olacağını savundu. Yerel bulaşın önüne ancak bu yolla önlenebileceğini kaydetti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Ekonomik sıkıntılarla başa çıkma sorumluluğu tüm partilerde olmalı”

Özellikle ekonomi çerçevesinde kurulacak olan bir kriz masası yaklaşımın olumlu baktıklarını kaydeden DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, “Bu çok önceden atılması gereken bir adımdı. Sanırım ülke tarihinde bir ilk olacak.” dedi. Pandemi ile ekonomik sıkıntıların giderek artığını, bunlarla başa çıkma sorumluluğunun ise tüm partilerde olması gerektiğini kaydeden Özcafer, bu birlikteliğin topluma da moral ve örnek olacağını ifade etti.

Kriz masasında ilk olarak ekonomi ve özel sektöre destek konularının masaya yatırılması gerektiğini anlatan Özcafer, bunun için ekonomik paketlerin hazırlanması, detaylı olarak bu konunun çalışılması gerektiği, ihtiyaç olursa TC ile istişare ederek de bu alanlarda çalışma yürütülmesinin uygun olacağı görüşünü dile getirdi. Özcafer, “Mevcudu korumak adına adımlar atıp bu kötü günlerden birlikte çıkabilelim. Sağlık alanında zaten çalışmalar yürütülüyor. Ama ekonomik olarak kısa ve uzun vadeli programlar yapılmalı.” yorumunu yaptı.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Muhalefeti bir kenara bırakıp ülkeden geldiğimiz bu noktayı değerlendirmeliyiz”

Meclisteki partilerin Başbakan tarafından bilgilendirileceği bir toplantının Salı günü olacağını ifade eden HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, akabinde gelişmelere göre masaya konulması gereken acil maddeleri de gündeme taşıyarak, gerekli yardımlaşmanın önünü açmaya hazır olduklarını kaydetti.

Özellikle vakaların artışı ve ülkedeki kaosu düşününce hızlı ve acil adım atılması gerektiğini her fırsatta belirttiklerini anlatan HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, her zaman için yardımlaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Manavoğlu, “Muhalefeti bir kenara bırakıp ülkeden geldiğimiz bu noktayı değerlendirmeliyiz. HP olarak kriz yönetimi konusunda var olan ciddi tecrübelerimizi mevcut hükümetle birlikte paylaşmaya hazırız.” dedi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

“Ekonomide bölüşerek ve dayanışarak hareket etmeliyiz”

Kriz masası ve birlikte çalışma kültürü açısından hemen adım atılması gerektiğine dikkat çeken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, “Hep geç kalıyoruz. Salgın süreci çok daha kötü sonuçlar doğurmadan önlem almalıyız. Tüm kararlar çok geç alınıyor, bu nedenle muhakkak erken adımlar atmalıyız.” dedi.

Pandeminin başından beri ekonomi başta olmak üzere bütünlüklü düşünüp, bölüşerek ve dayanışarak atılması gerekli adımlar olduğunu anlatan Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürecin başından memurlardan da kesinti yapıldı, kimse de vay niye kestiniz demedi, ama dönüp bir süre sonra geri ödedik, üzerine 13’üncü maaş da ödedik. Bunlar ekonomide bölüşme ve dayanışma örnekleri değil. Kapanma sürecine girdik ama ekonomik tedbirler alamadan bunu yapıp insanları kaosa sürükledik. Tüm ekonomimizi iki sektöre bağladık, başka alanlara da yönelip sadece eğitim ve turizme bel bağlamamalıydık. Bu salgından sonra yeni bir dünya kurulacak ve ülke şartları değişecek, hem günü kurtarmak hem de geleceği planlayarak adımlar atmalıyız. İlk etapta tam kapanma nasıl olur ve bu salgını nasıl önleriz bunu konuşmalıyız.”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu:

“Çok yerli bir adım ve örnek teşkil edecek”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, pandemi sürecini ortak akılla aşmanın ve kriz masası kurulmasının çok yerinde bir adım olduğunu ifade etti. Zaroğlu, “İlk etapta nasıl bir işleyiş olacağı konuşulmalıdır” dedi.

“Kriz Masası’nda salgının ekonomik boyutunu tartışarak Bakanlar Kurulu’na öneri sunulması gerektiğini düşünüyorum” diyen Zaroğlu, ekonomik konulara daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bir pandemi sürecinden geçildiğini ve bu sürecin tüm toplumu etkileyen bir durum olduğunu anlatan Zaroğlu, kriz masasıyla ilgili yapılan girişimi olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Bu toplantı veya bu işleyişin, örnek teşkil edeceğini, güzel bir birliktelik olacağını anlatan Zaroğlu, “Buna ihtiyacımız var. Atılan bu adım, çok yerli bir adım ve örnek teşkil edecek. Siyasi partilerdeki bu birliktelik topluma da ayna olacak.” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Özel sektörde çok düşük maaş ile çalışan ve işsiz olan insanların durumunu çok acil ortaya koymalıyız”

Mart ayından bu yanadır kriz masası kurulması önerisinde bulunduklarını anlatan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, muhalefette yer alan bir parti olarak kolaya kaçmadıklarını, sorumlu davrandıklarını ifade etti.

Sorakın, öncelikle sağlık, ardından özel sektörde çok düşük maaş ile çalışan ve çalışmayan, işsiz olan insanların durumunun, ardından ise eğitimin masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Sorakın, salgından dolayı ortaya çıkan tüm sorunlar için bir masa önerdiklerini anlatarak, “Başta sağlık, ardından ekonomi, işsiz kalan bireyler veya özel sektör ile esnafın sorunlarına ortak akılla çare üretecek kriz masası önerdik. Sorun hepimizin sorunu, tüm halkın sorunu, katılımcı ve ortak akılla çare üretmek daha doğru olacak.” dedi.

Bu uygulamanın belki de bir ilk olacağına değinen Sorakın, muhalefet olarak tüm iyi niyetlerini ortaya koyarak bu kriz masasının oluşumu için çalışacaklarını, toplum yararına sorumluluğa ortak olmak istediklerini belirtti.

Sorakın şunları söyledi:

“Asla siyasi rant elde etmek düşüncesinde değiliz. İstesek en kolayını seçer ve sürekli eleştirmekle yetinirdik ama bu dönemde halk için bunu yapmalıyız. Hükümetin bu sese kulak vermesini istiyoruz, bu kriz masasının tüm toplum yararına olacağını düşünüyoruz.”