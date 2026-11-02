Trafiğe bir can daha: 21 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti
16 Eylül'de Mağusa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Hydyrnazar Hydyrov yaşam mücadelesini kaybetti.
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16 Eylül'de Mağusa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Hydyrnazar Hydyrov yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören 21 yaşındaki genç 1 Kasım'da yaşamını yitirdi.
Kaza nasıl olmuştu?
16 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Mağusa’da Nehir Sokak üzerinde kuzeybatı istikametinde seyreden Hydyrnazar Hydyrov yönetimindeki araç, sağa meyilli viraja geldiği sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştü. Araç, 4 takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştu..
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