Ekonomik Paket açıklamasından 4 saat önce toplantı: Muhalefet tatmin olmadı

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman’ın ‘kriz masası’ ile kriz ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisi ile Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti başkanları Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Ekonomik Paket’in açıklamasından 4 saat önce yapılan toplantı, muhalefet partilerini tatmin etmedi.

Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman’ın ‘kriz masası’ ile kriz ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisi ile Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti başkanları Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Ekonomik Paket’in açıklamasından 4 saat önce yapılan toplantı, muhalefet partilerini tatmin etmedi.

Başbakan Ersan Saner de ekonomik paketle ilgili muhalefete bilgi aktarıldığını söyledi, “Basından öğreneceklerine bizden öğrenmelerinin daha faydalı olduğu inancındayım” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Saner, hazırladıkları Ekonomik Paketi parti genel başkanlarına anlatırken, muhalefet de önerilerini ve düşüncelerini masaya koydu.

Özyiğit yerine Hızal…

Dünkü toplantıya Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal katıldı.

Toplantıda yalnızca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yer almadı.

Oğuz ve Serakıncı da toplantıda…

Toplantıya, siyasi partiler dışında Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof.Dr Nedime Serakıncı da katıldı.

Oğuz, ‘mali’, Serakıncı ise ‘sağlıkla’ ile verileri paylaştı.

Toplantı sonrasında YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Nedime Serakıncı, sağlıkla ilgili veriler paylaştığını dile getirdi, ardından da Başbakanlık’tan ayrıldı.

Saner: “Basından öğreneceklerine bizden öğrensinler”

Toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, parti başkanlarıyla basının karşısına geçti.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Ekonomik Paket’e yönelik kararları yetkili organlarında değerlendireceklerini belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise uzlaşıldığı üzere toplantının gerçekleştirildiğini ve görüşlerin paylaşıldığını ve önerilerde bulunduğunu kaydetti.

Önümüzdeki günlerde de bu ve benzeri toplantıların devamı durumunda görüş ve tecrübelerini de paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da paketle ilgili kararların daha önce muhalefetle paylaşılmadığını, dün aktarıldığını, yetkili organlarında bunları değerlendireceklerini kaydetti.

CTP’nin ‘kriz masası’ önerisini hatırlatan Genel Başkanı Erhürman, bu konudaki gereklilik görüşlerini yineledi.

Başbakan Ersan Saner de ekonomik paketle ilgili muhalefete bilgi aktarıldığını söyledi, “Basından öğreneceklerine bizden öğrenmelerinin daha faydalı olduğu inancındayım” dedi.

Fotoğraf: Burçin AYBARS