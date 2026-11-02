Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılarak açılış konuşması yapacak.

Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Kasım Çarşamba günü akşam üzeri adadan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, 5 Kasım Perşembe akşamı ülkeye dönmesi öngörülüyor.

İstanbul’da düzenlenecek zirve, iş dünyası, siyaset ve kültür alanlarından kanaat önderlerinin küresel sorunları değerlendirmelerine ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan bir diyalog ortamı sunuyor.

Zirve, kamu ve özel sektör temsilcilerini, iş insanlarını, akademisyenleri, karar vericileri ve toplumun farklı kesimlerinden bireyleri bir araya getirerek iş birliği olanakları yaratmayı ve ortak çalışmalar için bir platform oluşturmayı amaçlıyor.