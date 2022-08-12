TÜK 13-17 Haziran döneminde alımını yaptığı zahirenin ödemelerini 18 Ağustos’ta yapacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13-17 Haziran döneminde alımını yaptığı arpa ve buğdayın ödemeleri 18 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

TÜK'ten verilen bilgiye göre, 2 bin 396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13 milyon 428 bin 321.50 TL, 18 Ağustos Perşembe günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerinin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacak.

Toprak Ürünleri Kurumu, 20 Haziran’dan itibaren alımını yaptığı zahirenin ürün bedellerini hak sahibi zahire üreticilerine ödemeye devam edecek. Ödeme dönem ve tarihleri duyurulacak.