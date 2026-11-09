Kıbrıs Sinema’nın 4 filmi Selanik’te gösterildi

Murat OBENLER/Selanik

67. Selanik Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında Kıbrıs yapımı filmler de izleyiciyle buluşmaya başladı. Dünya prömiyerini festival kapsamında yapan Christos Georgiou'nun yönettiği "Worthy" ve Yunanistan Minos Papas'ın yönettiği "Motherwitch" 6 ve 7 Kasım’da Selanikli festival seyircisiyle buluştu. “Worthy” ile inanç, umut ve insan ilişkileri üzerinden ilerleyen bir anlatı kuruyor, “Motherwitch” ile Kıbrıs'ın tarihsel ve folklorik mirasını gotik korku sinemasının olanaklarıyla yeniden yorumluyor. Alexis Alexiou’nun yönettiği “Sea of Glass” ve Kıbrıs’ın 2027 Oscar adayı da olan Myrsini Aristidou’nun yönettiği “Hold Onto Me” filmleri de 8 Kasım’da gösterildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı her dört filmde de ana destekçiler arasında yer alırken, Filmlerin Yunanistan galalarına filmlerin yönetmeni ve yaratıcı ekibi de katılarak soruları yanıtladılar.

“Worthy” Dünya Prömiyerini Selanik’te yaptı

Christos Georgiou'nun yönettiği“Worthy – Αξιος- Değerli” Filmi Yunan Film Yarışması İlk Film dalında festival severlerle buluştu. Dünya prömiyerini Selanik’te yapan filmde Makis Papadimitriou, İlias’a hayat verirken Kıbrıs’tan iyi bir oyuncu kadrosu da filmde yer alıyor. Film, inanç, umut, mucize beklentisi ve insanların zor zamanlarda sığındıkları değerler üzerinden ilerleyen çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Birbirinden farklı hayatların kesiştiği hikâye, gündelik yaşamın içindeki insan ilişkilerini ve dayanışma ihtiyacını da odağına alıyor. Mezarlık görevlisi İlias’ın ağladığına inandığı bir Tıp Azizesi ikonasının keşfi, onu mezarlık görevlisi olmaktan çıkarıp “seçilmiş kişi” olma yolunda bir serüvene sürükler. İlias, bu ikonayı küçük kasabanın sakinlerine ulaştırmak için çıktığı yolculuğunu sürdürürken; biz de mucizevi bir ikonanın yardımına ihtiyaç duyan diğer insanların hikâyelerine tanık oluruz.

Festivalin Survey Expanded: Balkan Horror bölümünde seyircinin karşısına çıkan Minos Papas’ın yönettiği, Constantinos Nikiforou’nun yapımcılığını üstlendiği Kıbrıs-Kuzey Makedonya-ABD yapımı “Motherwitch-Δωδεκάμερον”, Selanik’te de seyirciden yoğun ilgi gördü. 1882 yılında Kıbrısda geçen hikayede trajik bir kazadan kaybettiği çocuklarını yeniden hayata döndürmek isteyen ressam Eleni, sanatsal üretimle bağlantılı gizemli bir ritüele başvuruyor. Ancak bu girişim, Kıbrıs folklorunda yer alan "Kalikantzari" denilen doğaüstü varlıkların ve karanlık güçlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Eleni'nin hikâyesi böylece annelik, yas, suçluluk, inanç ve intikam duygularının iç içe geçtiği bir anlatıya dönüşüyor.

Festivalde Yunan Film Festivali’nin Özel Gösterim başlığı altında yer alan Alexis Alexiou’nun yönettiği Yunanistan-Bulgaristan-Kıbrıs-Sırbistan ortak yapımı “Sea of Glass-Θάλασσα από γυαλί” seyircinin yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Gösterime yönetmen Alexis Alexiou’nun yanısıra oyuncular Evangelia Andreadaki, Christiana Matelska Toka, Michalis Iatropoulos, Nikos Georgakis, yapımcılar ve filmin müziklerine imza atan Lefteris Moumtzis de katıldı. 65 yaşındaki Vangelio, eşinin ölümünün ardından tatile çıkmaya karar verir. Sezon dışı dönemde, bakımsız bir sahil beldesinde, alkolik babasına bakan genç bir kadın olan Vicky ile tanışır. Vangelio, Vicky’yi babasının şiddetinden koruyunca, sahil kasabasında ortalık birbirine girer.

Dünyayı dolaşan “Hold Onto Me-Κράτα με” filminin yolu Selanik’ten de geçti

Dünyada birçok kıtada festivalleri dolaşan ve Kıbrıs’ın Oscar adayı da olan bol ödüllü Myrsini Aristidou filmi “Hold Onto Me-Κράτα με” festivalin “Komşularla Buluşma+ Uluslararası Yarışma” ve “Greek Film Festival: First Run” bölümleri altında Yunanistan galasını gerçekleştirdi. Kıbrıs-Yunanistan-Danimarka ortak yapımı film 11 yaşındaki Iris’in polisle başı derde girdiği bir sırada, büyükbabasının cenazesi için geri dönen ve uzun süredir görüşmediği babası Aris ile karşı karşıya kalması sonucunda onu tanımaya karar vermesi ile gelişen olayları anlatıyor. Iris’in babasının içine kapalı dünyasına adım atmasıyla ikili arasında kırılgan bir ilişki filizlenmeye başlar.