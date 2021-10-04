Töre: Meclis’i açmam için bana teklif yapıldı, kabul ettim

Hükümetin Meclis’in açılabilmesi için 26 yeter sayısına ulaşamamasının ardından, gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da cumhurbaşkanlığına vekalet etmesi nedeniyle hükümet nisap konusunda kilitlendi, 26 yeter sayısına ulaşamadı.

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, hükümetin, nisap sağlama işlevini yerine getiremediğini, bu nedenle Meclis’in açılamadığını söyledi.

Candan, eğer bu yönde bir deneme yapılacaksa, bu noktadan sonra görevin “en yaşlı üye”de olduğunu belirtti.

İç tüzüğe göre Meclis ve Meclis Başkanının olmadığı durumlarda Genel Kurulu açma görevi ‘en yaşlı üye’ye kalıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Genel Kurul’a başkanlık etmesi için kendisine teklifte bulunulduğunu belirtti, şu anda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair beklemede olduğunu kaydetti.

Töre, yaş sıralamasına göre Meclis Genel Sekreterliği’nin milletvekillerine oturumu açma teklifinde bulunduğunu aktararak, “ Benden yaşça büyük 3-4 büyük arkadaş var. Onlara da Meclis’in açılmasına yönelik şu anda teklif yapıldı mı yapılmadı bilmiyorum. Bana teklif yapıldı, kabul ettim” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in bu konuda muhalefetle diyalog içerisinde olduğuna yönelik bilgi verdiğini de ifade eden Töre, “Bana kalsa buna gerek yok” şeklinde konuştu.

Töre bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra, "Meclis Başkan Yardımcısı Meclis'i açmazsa, biz de UBP olarak Meclis'e katılmama kararı aldık" dedi.

Candan: Hükümet nisabı sağlayamadı

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