Candan: Hükümet nisabı sağlayamadı

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, hükümetin, nisap sağlama işlevini yerine getiremediğini, bu nedenle Meclis’in açılamadığını söyledi.

Candan, eğer bu yönde bir deneme yapılacaksa, bu noktadan sonra görevin “en yaşlı üye”de olduğunu belirtti.

CTP Meclis Grubu’nun da bu yöndeki görüşünü Meclis Başkanlığı’na bildirdiği öğrenildi.

Meclis hala toplanamadı

Saner: Bugün için nisabımız var