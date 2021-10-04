Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Ağrotur’a güneş parkı kurulacak
Candan: Hükümet nisabı sağlayamadı

Candan: Hükümet nisabı sağlayamadı

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, hükümetin, nisap sağlama işlevini yerine getiremediğini, bu nedenle Meclis’in açılamadığını söyledi.

A+A-

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, hükümetin, nisap sağlama işlevini yerine getiremediğini, bu nedenle Meclis’in açılamadığını söyledi.

Candan, eğer bu yönde bir deneme yapılacaksa, bu noktadan sonra görevin “en yaşlı üye”de olduğunu belirtti.

CTP Meclis Grubu’nun da bu yöndeki görüşünü Meclis Başkanlığı’na bildirdiği öğrenildi.

Meclis hala toplanamadıMeclis hala toplanamadı

Saner: Bugün için nisabımız varSaner: Bugün için nisabımız var

 

Bu haber toplam 455 defa okunmuştur
Etiketler : , ,