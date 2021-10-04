Gözler Mecliste

Yasama yılı tatilinin ardından ilk görüşmesini yapacak Meclis Genel Kurulu henüz toplanmadı.

Saat 10.00’da bir araya geleceği açıklanan Meclis’te gözler hükümet kanadına çevrildi.

Başbakan Ersan Saner, bu sabah BRT’de katıldığı toplantıda nisap konusunda bir sorun olmayacağını açıklasa da şu ana kadar kurul açılamadı.

UBP’nin Meclis’te grup toplantısında olduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Ersan Saner bugünkü Meclis birleşiminde hükümetin nisap sıkıntısı olmadığını açıklamıştı.

BRT yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Saner “Sayın Bertan Zaroğlu olmadan bizim 26 sayımız var, ancak Bertan Bey de nisaba destek verirse 27 oluruz” demişti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise bugün toplanması gereken Meclis Genel Kurulu toplantısına katılamayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı’na velaket edeceği için Meclis toplantısında olamayacağını kaydeden Sennaroğlu, “Bugün açılmazsa yarın açılır” diye konuştu.

BRT yayınına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı erken seçim tarihiyle ilgili olarak ise “Muhalefet seçim tarihi istiyor. Bugün bu konuda ciddi bir adım bekliyoruz. Ocak ayında seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Benim yaptığım telefon diplomasisinde bunu gördüm. Büyük ihtimalle Meclis Başkanı’nın odasında parti başkanları olarak bir araya gelmeye çalışacağız” şeklinde konuşmuştu.

HP Genel Başkanı UBP, CTP ve HP’nin Ocak 2022’de erken seçim konusunda uzlaştığını ancak Başbakan Saner’in bu uzlaşıyı UBP’ye kabul ettiremediğini söylemişti.

Özersay, “Ocak ayında erken seçimin yapılması konusunda Saner, ben ve Erhürman biz uzlaşıya vardık. Ancak Saner bunu kendi milletvekillerine kabul ettiremedi. Bu uzlaşma UBP içinde reddedildi” demişti.

Öte yandan Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında hükümete nisap konusunda desteğinin olmadığını açıklamıştı.