“Seçime 2 ay kala oy verme yöntemiyle ilgili radikal değişiklik yapılması çok da demokratik değil”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yeni Azınlık Hükümeti’nin tek amacının rutin işleri devam ettirmek olduğunu söyledi.

Çeler, seçime 2 ay kala oy verme yöntemiyle ilgili radikal bir değişiklik yapılmasının çok da demokratik olmayacağını ifade etti.

“Karma oy kalksın mı kalkmasın mı, ideolojiler mi ön plana çıksın, vatandaşlar siyasi görüşe mi oy versin noktasında toplumun evrilme sürecini yaşamadığını düşünüyorum” diyen Çeler, “ Vatandaşlar neden karma oy kullanıyor? Bunun sebebi mi siyasi partilerin ideolojileri mi? Buna bakılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çeler, karma oyun kaldırılmasının da ciddi oranda sandığa gitmemeye sebebiyet verebileceğini sözlerine ekledi, “Buna toplum karar vermelidir” dedi.

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