Meclis Genel Kurulu, Danışma Kurulu toplantısının ardından yeniden toplandı. UBP adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin yenilenmesine yönelik karar önerisi görüşüldü, tezkere oybirliği ile onaylandı.

Denktaş: “Aday olmayacağım… 6 Şubat’ta yapın, eğitimde kayıp olmasın”

DP Milletvekili Serdar Denktaş ‘Bu seçimlerde aday olmayacağını’ açıkladı, 23 Ocak’ta yapılacak seçimle eğitime zarar verilmemesi düşüncesini belirtti, “2 haftalık bir süre için eğitime çizik atmayalım” dedi.

Serdar Denktaş, seçimin 6 Şubat’ta yapılmasını önerdi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na ilişkin de düşüncelerini paylaşan Denktaş, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in özel durumuna işaret etti, günü birlik geçişlerde yaşanan sıkıntılara değindi. Denktaş, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçimde oy kullanırken ‘KKTC’de yaşar gibi’ muamele görmesine karşın, geçişlerde yurt dışında yaşar gibi muamele görmesini eleştirdi, düzenleme istedi.

‘Karma oy’ için Ad- Hoc Komite kuruluyor

Genel Kurul, ‘Karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine’ ilişkin düzenleme içeren tezkereyi de, bu bağlamda Geçici ve Özel Ad-hoc Komite Kurulması’nı da oybirliği ile onayladı.

Her siyasi partiden 1’er milletvekili ile toplam 6 üyeli komitenin kurulması da Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Komite’de UBP’yi temsilen Özdemir Berova, CTP’yi temsilen Fazilet Özdenefe, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, TDP’yi temsilen Zeki Çeler, DP’yi temsilen Serdar Denktaş ve YDP’yi temsilen Erhan Arıklı’nın görev yapması da Genel Kurul’dan onay aldı.

'23 Ocak'ta seçim' mutabakatı