“23 Ocak, erken seçim için fiziki olarak uygun değil”

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Ersan Saner, erken seçimle ilgili mutabakata varılan 23 Ocak tarihinin fiziki olarak uygun olmadığını söyledi, “Okulların açık olduğu bir tarih... Pandemi döneminde sayım sürecinin de uzayacağı göz önünde bulundurulduğunda, ya okulları tatil etmek zorunda kalacaksınız ya da dezenfekte etmek için ayrıca maliyet ödeyeceksiniz… Burada mantıklı tarih 6 Şubat’tı, Serdar beyin yaptığı öneri de mantıklıydı…” şeklinde konuştu.

Saner, UBP’nin iki buçuk aylık bir dönem için bir hükümet programı hazırladığını belirterek, “Seçim hükümetinin çok da fazla icraat yapmasını beklemek doğru olmaz. Ancak yapılabilecek işleri yapıp, ülkeyi erken seçime götürmek gerekiyor” dedi.

Parti başkanı Faiz Sucuoğlu’nun ‘ayağının tozu’ ile karma oyun kaldırılmasına yönelik bir karar ürettiğini ifade eden Saner, “İnşallah bu kararını da orada savunur. Çünkü parti başkanının öyle bir karar üretmesine rağmen, sanki de gerçekleşmeyeceği havasını gördüm. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü UBP bir karar alır ve uygulamaya koyamazsa kendi içerisinde sıkıntı yaratır” şeklinde konuştu.

Saner, yeniden aday olup, olmayacağına ilişkin soruya ise “Tabii ki ben her zaman kapıyı kapatmadığımı söyledim” dedi, takip ettiği hukuki süreç olduğunu, stratejik olarak değerlendirme yapacağını, şu an için siyasete devam edeceğinin görüldüğünü de sözlerine ekledi.

“Komite, 25 Kasım'a kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor”

‘Karma oy’ için Ad- Hoc Komite kuruldu

'23 Ocak'ta seçim' mutabakatı