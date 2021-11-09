“Komite, 25 Kasım'a kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor”

Karma oy için oluşturulan Ad-Hoc Komite Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Perşembe günü gayri resmi toplantı yapılacağını söyledi, siyasi partilerin bu konudaki görüşlerini ortaya konacağını kaydetti.

YENİDÜZEN'e sürecin işleyişle ilgili konuşan Özdenefe, 25 Kasım'a kadar çalışmaların tamamlanarak, bu tarihte hem seçim tarihi hem de seçim sisteminde yapılacak değişikliğin Meclis gündemine getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Ayrıca Özdenefe, resmi komite toplantı tarihinin ise Perşembe günü belirleneceğini söyleyerek, oluşturulan Ad-Hoc komitede her siyasal partiden birer temsilcinin yer alacağını, oy birliğine varılan noktalarda değişiklik yapılabileceğine işaret etti.

Öte yandan bütçe geçmeden seçime gidilmesine yönelik olarak 2018’de de benzer sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Özdenefe, “CTP olarak bütçenin geçmesine önem veriyoruz” dedi.

Özdenefe, Haziran ayında da yerel seçim yapılacağını hatırlatarak, bu seçimlerle ilgili yasakların 60 gün önceden başlayacağını, dolayısıyla da Mart, Nisan’a kadar sarkacak bütçenin ülkeyi kilitleyeceğini dile getirdi.

Ayrıca Özdenefe, 10 gün olan komite ve Genel Kurul’da bütçeyi görüşme aşamalarının 3’er güne indirildiğini ifade etti.