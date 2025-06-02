Rüya Taner’den İstanbul AKM’de “Asya’nın Tatlı Suları” resitali

Piyanist Rüya Taner, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Pazar Resitalleri kapsamında “Asya’nın Tatlı Suları” isimli piyano resitali sundu. Yapılan açıklamaya göre Taner resitalde, Glinka, Balakirev, Borodin, Lyapunov, Fazıl Say, Aziza Mustafazadeh, Vasif Adıgözalov ve Kamran İnce gibi bestecilerin eserlerini sundu. Programda ayrıca Taner’in piyano için düzenlediği İsmail Dede Efendi ve Muzaffer Sarısözen’in geleneksel eserleri ile Kıbrıslı besteci Sayram Akdil’in “Piyano Parçası No: 6” adlı yapıtı da yer aldı.

Resitalde Kamran İnce tarafından Rüya Taner için bestelenen “Gates” adlı eser, İstanbul’un Avrupa yakasında ilk kez seslendirildi.

Konserin ardından Rüya Taner, “Bir Kıbrıs Rüyası” adlı kitabını imzalayarak dinleyicilerle bir araya geldi.