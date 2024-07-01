‘Play For Hope’ festvial havasında tamamlandı

TOL ve DTB Kadın Taraftarlar Grubu, genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak adına geniş kapsamlı bir organizasyon düzenledi. ‘Play For Hope’ başlığı altında düzenlenen organizasyon, Girne Belediyesi, Sunstone Realty, Akdeniz Spor Birliği ve Darts Federasyonu katkıları ile gerçekleşti. Yoğun katılım ile gerçekleşen ve festival havasında geçen organizasyondan elde edilen tüm gelir Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak.

Canlı performanslar ve çeşitli aktiviteler

30 Haziran Pazar günü, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda 16:00 – 23:00 arasında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında; futbol, tavla ve darts turnuvalarının yanı sıra GENÇSAD Folklor Ekibi gösterisi, Kıbrıs çocuk oyunları ve paddle yarışması ile canlı müzik performansları yer aldı. Niyal Öztürk Band ve Erce Güner’in canlı performans sergilediği organizasyon kapsamında, DJ performansları ve gün boyu açık olacak olan yiyecek içecek stantları yer aldı.