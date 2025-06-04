Maliye Komitesi sigorta yasa tasarılarını görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” başlığı altında, 2024 ve 2025 tarihli iki ayrı tasarı birleştirilerek ele alındı. Komite, birleştirilen tasarıyı madde madde görüşmeye devam etti. Görüşmelerin bir sonraki toplantıda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Komiteye davetli olarak Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Başkan Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.