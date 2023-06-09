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Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), pazartesi günü yapacağını duyurduğu bir günlük uyarı grevini varılan uzlaşma üzerine kaldırdığını açıkladı.

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Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmaması nedenile Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde pazartesi günü yapacağını duyurduğu bir günlük uyarı grevini varılan uzlaşma üzerine kaldırdığını açıkladı.

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