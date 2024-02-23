Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı

Faaliyetlerini bağışlarla sürdüren Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bağışçılarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve harcama kalemlerini paylaştı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kemal Saraçoğlu Vakfı, 2023 yılında 11 farklı kategoride kanser yolculuğundaki çocuklar ve aileleri için harcamalarda bulundu. üyelerin ve ailelerin psikolog yardımı, yılbaşı etkinliği, üye çocukların yıllık tatil etkinliği, çocuk onkoloji-hematoloji servis giderleri, gıda destek yardımları, maddi destek yardımları, ilaç yardımları, üyelerin doğum günü yardımları, eğitim destek bursu-özel ders ve dershane yardımları, yurt dışı-yurt içi kira yardımları, sevk ve tıbbi yardımlar şeklinde birçok kapsamda harcamalarda bulunan Kemal Saraçoğlu Vakfı, söz konusu yardımlar için toplamda 1 milyon 093 bin 250 TL 6 kr. harcama gerçekleştirdi.” denildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, bağışlarla faaliyetlerini gerçekleştiren hayır kurumları için harcama kalemlerinin paylaşılmasının hem bağışçılar hem de kamuoyu güvenini sağlama noktasında önemli olduğunu dile getirerek, halkın kurumlara bağış yaparken bu unsura dikkat etmesini temenni ettiğini ve bağışlarıyla güvenilir kurumlara her daim destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.