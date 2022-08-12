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  3. Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Çatalköy’de 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Ö.T. , M.Ç., ve V.S. bu sabah Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili mahkeme süreci devam ederken, dava 19 Ağustos’a ertelendi.

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