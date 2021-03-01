Gazeteciler yürüyor: “İfade özgürlüğü onurumuzdur”

Uzunca bir süredir basın emekçilerine yönelik şiddet ve hakaretlerin, tedirgin edici şekilde arttığına dikkat çeken gazeteciler sokağa indi.

Gazetecilerin örgütlü bulunduğu Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin organize ettiği eylem Lefkoşa Dereboyu'nda yapılıyor.

“Citroen Işıkları”nda maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatılan yürüyüşe birçok parti ve sendika da destek verirken son dönemde gazetecilere yönelik saldırılar protesto ediliyor.

Gazeteciler “İfade özgürlüğü onurumuzdur” yazılı pankart arkasında özgür basına yönelik tavırlara tepki gösteriyor.

Eylemde, “Özgür basın, özgür toplum”, “Özgür basın yoksa adalet de yok demektir”, “Siz bana işimi öğretemezsiniz”, “İfade özgürlüğü onurumuzdur”, “Özgür basın susmayacak”, “Boyun eğmeyeceğiz” yazılı pankartlar da taşınıyor.

Geçtiğimiz hafta Nur Nadir katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs Türk basını ve gazeteciler için çirkin ifadeler kullanmış, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Genç TV’de katıldığı TV programında program yapımcısı Muazzez Gazihan’a yönelik hoş olmayan tavırlar sergilemişti.