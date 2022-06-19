Fransa'da Le Pen tarihi başarı elde etti, sol ittifak ana muhalefet oldu

Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılmaya başlandı. Resmi olmayan ilk verilere göre 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Macron çoğunluğu kaybetti. Jean-Luc Melenchon liderliğindeki sol ittifak Nupes, Meclis'te ana muhalefet olurken, aşırı sağcı Le Pen'in partisi Rassemblement national (RN) ise önemli bir grup oluşturuyor.

İlk tahminlere göre Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde oluşturulan Ensemble ittifakı 200 - 260 arasında milletvekili ile birinci çıkıyor ancak salt çoğunluğu elde edemiyor. Sol ittifak Nupes 150-200 arasında milletvekili, aşırı sağcı Rassemblement national (RN) 60-102 arasında sandalyeye sahip olacak. RN, böylelikle tarihi bir başarı elde etmiş oluyor.

Aşırı sağcı bir grup en son 1986 yılında 35 milletvekili çıkararak parlamentoda grup oluşturabilmişti.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyordu. Le Pen, şimdi elde edeceği en az 60 milletvekili ile güçlü bir grup kurabilecek. Ulusal Meclis'te partilerin grup oluşturabilmesi için en az 15 milletvekili çıkarmaları gerekiyor.

Mevcut sandık çıkış sonuçlarının doğrulanması halinde bu Cumhurbaşkanı Macron'un vaat ettiği reformları hayata geçirme olanağını zora sokacak.

Macron, seçim öncesi Fransızları kendisine 'güçlü ve net bir salt çoğunluk' vermeye çağırmıştı ancak sonuçlar bunun böyle olmayacağını gösteriyor.

Seçimlerde Macron'a yakın isimlerden eski Christophe Castaner Alpers-de-Haute-Provence bölgesinde seçimi kazanamadı.

Seçimlerin bu ikinci turunda sandığa gitmeyenlerin oranı daha da artarak yaklaşık yüzde 54'e yükseldi.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifak

Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Seçimin tartışmalı ilk tur sonuçları

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25,66 ile Ensemble'yi yakından takip etti. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10,42'de kalmıştı.

İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52,49 olmuştu.

Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.