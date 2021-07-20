Erdoğan: Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır

-“Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Artık Maraş’ta herkesin yararına yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” diyen Erdoğan, %3,5 pilot bölgede açılım başlamasının da ‘hassasiyetin’ işareti olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş’ta hayatın yeniden başlayacağını, ‘Mülkiyet haklarına riayet edilerek’, yüzde 3.5 pilot bölgede açılım yapılacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuştu, Kıbrıs Türk Halkı’na ahde vefaları için teşekkür etti, Kurban Bayramı’nı da kutladı. Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içinde olunduğunu ifade eden Erdoğan, şehit ve gazileri de andı.

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın yanı sıra, 37. Türkiye Hükümeti üyelerini de yad eden Erdoğan, adaya kalıcı ve adil bir çözüm için bugüne kadar her türlü samimi çabanın gösterildiğini belirtti.

“Rum tarafı gerçeklerden kopuk, şımarık yaklaşımını sürdürmektedir”

2004 yılında Annan Planı’na hayır diyen, Crans Montana’da masadan kalkan Kıbrıslı Rumlar’ın çözüm yolunu tıklamaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Rum tarafı gerçeklerden kopuk, şımarık yaklaşımını sürdürmektedir” dedi.

Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa, bugün de aynı niyette olunduğunu söyleyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözlerin tutulmadığına işaret etti.

“Beni arıyorlar, duyduk ki ayın 20’sinde Kuzey Kıbrıs’ta konuşma yapacakmışsınız. Eee…”

AB’ye seslenen “Ne oldu, siz sözünüzü tuttunuz mu?” diyen Erdoğan, “Hep yalan, hep yalan hep yalan. Bunlarda demokratlık yok” şeklinde konuştu.

“Beni arıyorlar, duyduk ki ayın 20’sinde Kuzey Kıbrıs’ta konuşma yapacakmışsınız. Eee… Heralde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz. E bunun iznini sizden alacak değiliz” diyen Erdoğan” Biz halkıyız, haklı olduğumuz için de hakkımızı sonuna kadar savunacağız” şeklinde konuştu.

“Bunlarda demokratlık yok” diyen Erdoğan, Kıbrıs Türk Halkı’nın kanı, canı ile kurduğu devletten vazgeçmesinin istendiğini söyledi.

“Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin” diyen Erdoğan, harcanacak bir 50 yıllın daha olmadığını kaydetti.

Tatar’ın Cenevre’de gerçekçi bir çözüm modeli sunduğunu ve buna da desteklerinin tam olduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıslı Türkler’in egemen eşitliği ile statüsünün kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ta dini, dili, kültürü ile farklı eşit statüde iki farklı halk olduğu kabul edilmeden ilerleme sağlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, bunun tercihten öte sorunluluk olduğunu kaydetti.

Ezberlerin bozulduğunu söyleyen Erdoğan, azimli duruş için Tatar’ı da tebrik etti.

“Maraş’ta hayat yeniden başlayacak”

“Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Artık Maraş’ta herkesin yararına yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” diyen Erdoğan, %3,5 pilot bölgede açılım başlamasının da ‘hassasiyetin’ işareti olduğunu belirtti.

“Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis giderilecek” diyen Erdoğan, “Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimse de Kıbrıs Türkü’nün malına göz koyamaz” dedi.

“Boş teneke”

Erdoğan, hem içerde hem de dışarda ziyaretlerinden rahatsız olan kesimler olduğunu belirterek,

“Ne dışardan verilen mesajlar ne de içerden yürütülenler bizim için boş teneke gürültüsünden öte kıymeti yok” dedi.

Gizli, açık tüm baskı ve ambargolara rağmen, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini artıracaklarını dile getiren Erdoğan, “Tüm zorluklar geçici, KKTC kalıcı” dedi.

Erdoğan, tam bir seferberlik anlayışıyla çalıştıklarını, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan konuşmasına özetle şöyle devam etti: Hem içerde hem dışarda, bugünkü ziyaretimizden rahatsızlık duyanlar olduğunu biliyoruz. Bu çevreler ziyaretimizi gölgelemek için ellerinden geleni yaptılar. Amerika’daki bir kesim, Rumlarla Tescilli Rum düşmanı olan isimler Rum ve Yunanlara desteklerini belirtmek için konferans düzenlediler. 47 yıldır Barış Hareketi’nin hazmedilemediği anlaşılıyor. Değil, 47 147 yılda, 247 yıl da sürede Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir.

Hatta onlara bir an önce KKTC’ye gelerek buradaki devleti tanımaları çağrısında bulunuyorum.

Ne dışardan verilen mesajlar ne de içerden yürütülen mesajlar bizim için boş teneke gürültüsünden öte kıymeti yok.

Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür. Siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan daha da güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin ilerletilmesi yatmaktadır. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mayıs ayında Sulama İletim Tüneli açılışını yapmıştık. Biraz sonra Kıbrıs Türkü’nün hayatına dokunan açılışları gerçekleştireceğiz. Ne gerekiyorsa, kararlılıkla hayata geçireceğiz. Gizli, açık tüm baskı ve ambargolara rağmen, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini artıracağız. Tüm zorluklar geçici, KKTC kalıcıdır.

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