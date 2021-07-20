Tatar: “Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’i askeri bölge statüsünden çıkarılacak"

- "Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir"

Kapalı Maraş’ı açma kararının ardından, ikinci adıma geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na işaret etti, TC’nin de verdiği desteğe minnettarlığını belirtti. Tatar, “Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerine Komisyon’da acilim sağlanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KAPALı Maraş açılımının, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatar, “Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olarak asli görevinin devleti, egemenliği, halkının hak ve çıkarlarını koruyup, Rum tarafının azınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarını daha da güçlendirmek olduğunu belirtti.

Bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası statü zemininde, mevcut iki devlet arasında işbirliği öngören çözüm modelini BM’ye sunduğuna işaret eden Tatar, “Rum tarafının köhnemiş ve ırkçı zihniyeti, Annan Planı referandumunun sonucu ve 2017’de Crans Montana’da yaşananlar, Kıbrıs’ta federal zemine dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını ve yaşatılamayacağını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Tatar, ‘Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye’ye dil uzatanları eleştirerek, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına devam edildiğini kaydetti. Tatar, “Dış güçler ile bazı çevreler Türkiye’yi işgalci olarak gösterme çabalarını sürdürmektedir. Ancak Kıbrıs’ta esas işgalci, EOKA terör örgütünü organize eden, Akritas Planı’nı hazırlayan, faşist darbeyi gerçekleştiren ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ısrarla bir Rum devletine dönüştürmek isteyen Yunanistan’ın ta kendisidir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar DR. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmasına, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Heyeti ve halkı selamlayarak başladı.

20 Temmuz 1974’ün 47’inci yıldönümü ile birlikte Bayram’ın birinci gününü de birlikte idrak edildiğine işaret eden Tatar, Bayram’ı da kutladı. Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da anan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın 11 yıl direndiğini ve Anavatan’dan umudunu kesmediğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman 'uyarı' niteliğinde kullandığı, ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ sözünün 20 Temmuz 1974’te en büyük müjdeye dönüştüğünü söyleyen Tatar, yaşanan tüm acıların Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadele azmine zarar vermediğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitlerimizi de unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı vurguladı.

20 Temmuz 1974 sabahının halkın ve mücahitle kucaklaşmasını unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın da aydınlık yarınları görmeye başladığını söyledi. Büyük bir vahşet ve barbarlığın sergilendiğini, Atlılar, Muratağa ve Sandallar’ın da bunların en büyük örneği olduğunu ifade eden Tatar, Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın da bir diğer önemli başarı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kimsenin tahakkümü altına girmediğini ve 15 Kasım 1983’te kurulan devletle de mücadelesini taçlandırdığını ifade eden Tatar, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 2 devletli çözümü savunarak aday olduğunu hatırlattı.

BM Genel Sekreteri’nin Cenevre davetini de anımsatan Tatar, egemen eşitlik temelindeki çözüm modelini ilk kez Cenevre’de sunduğunu ve bunun da bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta federal zemine dayalı bir çözümün olamayacağının yaşananlarla ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafı olarak kalıcı, sürdürülebilir ve adil bir çözümden yana olunduğunun da açıkça belirtildiğinin altını çizdi.

Maraş…

Kapalı Maraş’ı açma kararının ardından, ikinci adıma geçileceğini söyleyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na işaret etti, TC’nin de verdiği desteğe minnettarlığını belirtti. Tatar, “Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerine Komisyon’da açılım sağlanacak” dedi.

Doğal kaynaklara da sahip çıkma kararlılığını vurgulayan Tatar, bir buçuk yıldır pandemiye karşı verilen mücadeleyi de anımsattı.

Salgın döneminde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin yanı sıra, tıbbı destek için Türkiye’nin katkılarına da minnetini belirtti, teşekkür etti.

20 Temmuz’un 47’inci yıldönümünde tören ve etkinlikler düzenleniyor