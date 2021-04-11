"Clubhouse'da 1.3 milyon kullanıcının kişisel verileri sızdırıldı"

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'tan 1.3 milyon kullanıcının kişisel verilerinin sızdırıldığı belirtildi. Sızan verilerin kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi yollarla kullanılabileceği belirtildi.

Cyber News sitesinin haberine göre, Clubhouse'tan 1.3 milyon kullanıcının kişisel verileri, bir hacker forum sayfasında paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, sosyal medya profil isimleri ve başka detayların olduğu belirtildi.

Sızan verilerin, hackerların kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yöntemleriyle hedef almasına neden olabileceği belirtildi.

Geçen günlerde Facebook ve LinkedIn uygulamalarında da benzer şekilde kullanıcı verileri sızdırılmıştı.

Clubhouse, 2020 yılında piyasaya çıkan ve davet üzerinden kayıt olunabilen popüler bir sesli mesajlaşma uygulaması olmuştu.