Avrupa Günü kutlandı: Mağusa’da renkli gün
Avrupa Günü dolayısıyla bugün Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.
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Avrupa Günü dolayısıyla bugün Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.
11:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris yaptı.
Avrupa Gençlik Yılı dolayısıyla gençlerin sesinin duyurulmasına vurgu yapılan etkinlik “Vizyonuna Ses Ver” temasıyla gerçekleşti.
Fotoğraflar: Mustafa Kanizi
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