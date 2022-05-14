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Avrupa Günü kutlandı: Mağusa’da renkli gün

Avrupa Günü kutlandı: Mağusa’da renkli gün

Avrupa Günü dolayısıyla bugün Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

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Avrupa Günü dolayısıyla bugün Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

11:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris yaptı.

Avrupa Gençlik Yılı dolayısıyla gençlerin sesinin duyurulmasına vurgu yapılan etkinlik “Vizyonuna Ses Ver” temasıyla gerçekleşti.

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Fotoğraflar: Mustafa Kanizi

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