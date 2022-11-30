“Açız, bizim için yemeğiniz var mı?”

Fehime ALASYA- Dila BOZKURT

Eğitim almak için ülkeye 6 ay önce gelen iki Nijeryalı kardeş… Ailelerinden aldıkları harçlık ay ortasında bitti, soğuk günlerin gelmesiyle ısınmak bir yana evdeki gıdaları dahi kalmadı…

22 yaşındaki A.P, alt komşusunun kapısını çaldı, “Anne biz çok açız, bizim için yemeğin var mı?” diye sordu…

Ulaşım, ev kirası ve elektrik faturası altında ezildiklerini anlatan iki kardeş ve ev arkadaşları, temel tüketim maddesine, ekmeğe dahi ulaşamadıklarını ifade etti.

YENİDÜZEN, A.P. ile konuştu, neler yaşadıklarını irdeledi.

Özellikle üniversite öğrencileri için ülkenin çok pahalı olduğunu anlatan A.P, “Artık dayanılmayacak ve yaşanılmayacak bir noktaya geldik, bu nedenle komşumuzun kapısını çalıp yemek istedik” dedi.

İlk kez bu aşamaya geldiklerini anlatan A.P, ‘hayat pahalılığından’ dert yandı. Yüksek kira, elektrik ücreti ve temel tüketim maddelerinin çok pahalı olduğu için bu duruma düştüklerini belirtti.

Kaldıkları evin içinin soğuk olduğunu, ısınmanın ise çok pahalı olduğunu anlatan A.P, “Sürekli mont ile oturuyoruz, kalın kıyafet giyiyoruz ve mont ile yatıyoruz. Evde hiçbir ısıtıcı yok” dedi.

En büyük sıkıntıları ‘ev kirası, okul harcı ve aylık elektrik faturası’

Ülkede yaşam sürerken en büyük sıkıntılarının ev kiraları ve okul ücretleri olduğunu anlatan A.P, aylık 5 bin TL kira ödediklerini kaydetti, okul masraflarının da önemli bir gider olduğunu belirtti.

A.P, “Ailemin bize gönderdiği para hemen bitiyor, burası çok pahalı, öğrenciler için yaşam gerçekten çok zor ve pahalı… Bir yerden bir yere yürümek çok zor, ulaşım çok pahalı, kıyafetler, market alışverişi çok pahalı.” dedi.

“Artık dayanılmayacak ve yaşanılmayacak bir noktaya geldik diye…”

Sağlıklı beslenemedikleri için ülkeye geldikten sonra, 6 ay içerisinde kilo verdiklerini de sözlerine ekleyen A.P, ülkeye geldikleri ilk üç ayın ardından kira, su ve elektrik faturasıyla başa çıkamadıklarını anlattı.

“Para harcamamak için sürekli evde oturuyoruz”

Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok olumsuz etkilendiklerini dile getiren A.P, “Para harcamamak için dışarıya çıkmayı çok tercih etmiyoruz, sürekli evde oturuyoruz.” dedi.

“Sadece biz değiliz çünkü hayat çok pahalı”

Maddi olarak yalnızca ailesinin desteği olduğunu anlatan A.P, şöyle devam etti:

“Biz iki kardeşiz, aldığımız destek aslında belki de bir kişinin yaşam süremsi için yeterli ama biz iki kişiyiz. Bizim gibi zor durumda olan öğrenciler vardır mutlaka, sadece biz değiliz çünkü hayat çok pahalı. Ama masrafımız iki katı ve daha zor. Biz iki kişi, bir anne babaya muhtacız, ev kiramız, faturalarımız, tümü iki kişilik. Ama yalnız yaşayanlar bir kişi, bir anne-babaya muhtaç, geçimi daha kolay. Biz bu nedenle belki de çok zor duruma düştük.” ifadelerini kullandı.

2 odalı daire için ayda 5 bin TL kira ödüyorlar…

Nijerya’dan altı ay önce kendinden 2 yaş büyük erkek kardeşi ile ülkeye eğitim için gelen A.P, ayda 5 bin TL kira ödedikleri 2 yatak odalı apartman dairesinde 3 kişi yaşam sürüyor. Kendisi Lefkoşa’da, kardeşi ise Mağusa’da eğitim alıyor.

“Burası çok güvenli, çok huzurlu ama çok pahalı…”

Nijerya’da olan ülke ve üniversite reklamlarını görerek ülkeye gelmeye karar veren A.P, 22 yaşında, kardeşi ise 24 yaşında, ülkede ailesinden aldığı ekonomik destek ile yaşamaya çalışıp, eğitimine devam ediyor.

Ülkede huzurun hakim olduğunu, güvende hissettiklerini, bu nedenle adayı çok sevdiğini anlatan A.P, “Zaten gelmeden önce buranın güvenli bir ülke olduğunu bize anlatmışlardı. Burayı çok seviyoruz ama elektrik, su, kiralar, birçok şey oldukça pahalı” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN devreye girdi, aracı oldu, yardım eli uzandı…

Geçim sıkıntısı yaşayan gençlere kapısını çaldığı komşusu yardım eli uzattı, yiyecek, para ve eşya desteği sağladı. YENİDÜZEN’in aracılığı ile Molto Süpermarket ve Semavi Piliçleri gençlere, gıda, soba, tüp gaz ve maddi kaynak yardımında bulundu.

Bu duruma teşekkür eden A.P, kardeşi ve ev arkadaşı, “Bize yapılan yardımları hemen annemizi arayarak bildirdik, çok sevindik. Annem de çok sevindi. Ne kadar teşekkür etsek az” dediler.