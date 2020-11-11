1 kg 300 gram Eroin soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen 1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılardan C.R.A.’nın olayla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Operasyon sonucu tutuklanarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan M.A., S.K., B.Ş.K., ve E.A., ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zincirleme itiraf tutuklattı…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları anımsattı.

Sakallı, 06 Kasım tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide K/Kaymaklı Lefkoşa'da eroin türü uyuşturucu madde verildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, K/Kaymaklı Lefkoşa'daki evin ziyaret edildiğini ve zanlı M.A.’nın tespit edildiğini kaydetti.

Sakallı, evde gerçekleşen aramada deterjan dolabı içerisindeki şeffaf renk naylon poşet içerisinde naylon parçalarına sarılı yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve M.A.’nın tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı M.A.’nın söz konusu eroin türü uyuşturucu maddeyi 4 Kasım tarihinde S.K., ve B.Ş.K.’den aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, ayni gün B.Ş.K., ve E.A.’nın birlikte Lefkoşa Mağusa yolu üzerinde Demirhan'da KEP 814 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyir ettikleri esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

İki kilo aldılar…

Polis, araç içerisinde ve her üç zanlının üzerinde yapılan aramada; Zanlı E.A.’nın giymekte olduğu montun alt sol cebi içerisinde bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, S.K.’den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Ekim 2020 ayı içerisinde şuanda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile B.Ş.K., ile birlikte Mağusa’da ismi ve soy ismi tespit edilemeyen bir şahıstan 2 kilo olarak aldıkları ve bu güne kadar zanlı M.A.’ya üç ayrı seferde her seferde 300 gram olmak üzere toplam 900 gram Eroin türü uyuşturucu maddeyi verdikleri, geriye kalan uyuşturucu maddelerin ise B.Ş.K.’nin GK 925 plakalı aracının bagajında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün B.Ş.K.’den Lefkoşa’da GK 925 plakalı aracı ile tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, araçta yapılan aramada, konu aracın bagaj kısmında yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Suçlarını itiraf ettiler…

Polis, M.A., ve S.K.’nin gönüllü ifade verdiklerini ancak aranan şahıslar, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler olduğuna değinip, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)