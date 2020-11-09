Polisin başarılı takibi ele verdi: Evde 1 Kilo Hintkeneviri!
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi 1 gün arayla iki büyük operasyona imza attı. Lefkoşa’da gerçekleşen 1 kg 300 gr Eroin operasyonunun ardından dün de Mağusa’da bir evde 1 kilo Hintkeneviri ele geçirdi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi 1 gün arayla iki büyük operasyona imza attı. Lefkoşa’da gerçekleşen 1 kg 300 gr Eroin operasyonunun ardından dün de Mağusa’da bir evde 1 kilo Hintkeneviri ele geçirdi.
Devrim DEMİR
Alınan bir ihbarı değerlendiren Mağusa Polis Müdürlüğünde görevli Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri, takipte oldukları zanlının izini sürerek bir evde 1 kilogram Hintkeneviri ele geçirdi.
Olayla bağlantılı zanlı 28 yaşındaki Nijerya uyruklu D.E.E.’nin evinde mahkeme emri ile yapılan aramada 1 kilo Hintkeneviri bulunarak emare olarak alındı.
Yapılan ilk sorgulamasının ardından zanlı D.E.E., dün tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
1 gün arayla iki büyük operasyon
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri Lefkoşa ve Mağusa’da 1 gün arayla iki büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Lefkoşa’da takip sonucu yola çıkan ekipler, satışa hazır 1 kg 300 gram ağırlığında Eroin ele geçirerek olayla bağlantılı 5 kişiyi tutuklamıştı.
Mağusa’da önceki gece ihbar üzerine bir evde gerçekleşen operasyonda 1 kg Hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.