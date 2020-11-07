Arabadan eroin çıktı, 5 tutuklu

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya,göre Lefkoşa’da dün saat 13.30 sıralarında M.A.(E-51)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-36) yönetimindeki araç ile Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde seyir halinde tespit edilerek araçta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. S.K ve araçta yolcu olarak bulunan E.A.(E-50 ) ve C.R.A.(E- 23) tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen B.Ş.K.(E-42) de Lefkoşa’da tespit edilerek kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı.