Yoğun bakımda olan 6 aylık hamile kadının durumu aynı

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören ve ‘oksijen yetersizliği’ sebebiyle yoğun bakıma alın 29 yaşında, 6 aylık hamile kadın A.F’nin durumunda değişiklik yok.

Aşısız olan 29 yaşında hamile A.F’nin daha destekli oksijen alabilmesi için dün yoğun bakıma alındığı belirtilmişti.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgide bugün itibariyle yoğun bakımda toplam 7 kişi bulunduğu, bunlardan 67 ve 74 yaşındaki iki kişinin ise entübe olduğu öğrenildi.

Diğer beş hastanın durumunun ‘stabil’ olduğu ifade edildi.

6 aylık hamile kadın yoğun bakımda