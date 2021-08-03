6 aylık hamile kadın yoğun bakımda

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 29 yaşında, 6 aylık hamile kadın A.F. ‘oksijen yetersizliği’ sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgide 29 yaşında hamile A.F.’nın aşısız olduğu öğrenildi. Oksijen yetersizliği sebebiyle yoğun bakıma alınan A.F’nın daha destekli oksijen alabilmesi için yoğun bakıma alındığı belirtildi.