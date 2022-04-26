Yardım etmek istedi, seyyar merdivenden düşerek yaralandı

Yeniboğaziçi'nde dün 60 yaşındaki Mehmet Öngör seyyar merdiven üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü, ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi'nde dün saat 11.30 sıralarında evinin çatı katında bulunan gider borusunun tamiri için çalışan şahsa yardım eden 60 yaşındaki Mehmet Öngör, 12 metrelik seyyar merdivenden aşağıya indiği esnada, dengesini kaybederek beton zemine düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Öngör, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.