“Ülkenin belirsizliğe değil, netleşmeye ihtiyacı var”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, ülkenin belirsizliğe değil, netleşmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi, gerekli takvimlendirmenin yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Özersay, bütçenin hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı.

Hükümet programına ilişkin tartışmanın 48 saat sonra yapılacağını kaydeden Özersay, ardından da güvenoyu aranacağını dile getirdi.

Özersay, Yüksek Seçim Kurulu’nun da hangi yasaya göre çalışma yapacağını bilmesi gerektiğini söyleyerek, “Siz çalışmaya mevcut yasaya göre başlayın dediğinizde, ondan sonra da yasayı değiştirdiğinizde YSK da zorlanır. Bu önemli…” dedi.

“Seçime 2 ay kala oy verme yöntemiyle ilgili radikal değişiklik yapılması çok da demokratik değil”

Karma oy kime yarar, kime yaramaz?

‘Karma oy’ için Ad- Hoc Komite kuruldu