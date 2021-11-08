Karma oy kime yarar, kime yaramaz?

Statica Araştırma’ya göre 2018 Genel Seçimi’nde karma oy olmasa ve ilgili seçmen oy kullanmasaydı, UBP %1,26, YDP 0,21, DP % 0,01 daha fazla oy alacak, en büyük kayıp ise TDP’de yaşanacaktı.



"Karma Oy Sisteminin Kaldırılası" siyaset gündemini meşgul ederken, Statica Araştırma oy sisteminin 2018 Genel Seçimi'ndeki etkilerini araştırdı.

Dünyada çok fazla uygulanmayan "karma oy"un kaldırılması durumunda, seçmen, siyasi partilerden birine mühür vuracak ve parti içi tercih yapabilecek.



En fazla karma oy TDP'ye

Statica'ya göre son seçimlerde kendi oy oranına göre "karma oy"dan en fazla Toplumcu Demorkasi Partisi'nin yararlandığı görüldü.

Eğer "karma oy" sistemi olmasaydı ve karma oy kullananlar, herhangi bir partiye de mühür vurmamış olsaydı, bu durumda en fazla oy artışı Ulusal Birlik Partisi'ne yansıyacaktı.



Bir başka bakış açısı ise "mühür" oranı Ulusal Birlik Partisi'nin gerisinde kalan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti gibi partilerin de "karma"nın kalkması ile "mühür oranını"nı artırabileceği tahminlerini yapıyor.



Ancak "karma oy" tercihi yapan seçmenin, bu seçeneğin ortadan kalkması halinde eğilimlerinin nasıl olacağı yönünde ise net bir görüş ortaya konamıyor.

2018 Genel Seçimi’nde partilerin ‘Mühür ve karma’ oy oranları

Statica'ya göre 2018 Genel Seçimi’nde kendi oy oranları içerisinde TDP % 84,17 mühür, %15,83 karma oy aldı. UBP’nin aldığı oyların % 95,7’si mühür, % 4,3’ü karma oy üzerinden oldu.

DP yine kendi oy oranı içerisinde %95,24 mühür, %9,49 karma oy alırken, YDP’nin oylarının %95,24’ü mühürden %4,76’sı karmadan geldi. Halkın Partisi oylarının %91,44’ü mühürken, %8,56’sı karmadandı.

CTP’nin oylarının % 91,56’sı mühürdenken, %8,44’ü de karmadan gelmişti.

Karma oy olmaması hangi partiyi, nasıl etkilerdi?

Statica'ya göre 2018 Genel Seçimi’nde karma oy olmasa ve ilgili seçmen oy kullanmasaydı, UBP %1,26, YDP 0,21, DP % 0,01 daha fazla oy alacak, en büyük kayıp ise TDP’de yaşanacaktı.

2018 Genel Seçimi’nde karma oy olmasaydı, TDP % 0,77, HP %0,18, CTP ise %0,19 daha az oy alacaktı.

Yine de “karma oy” olmaması durumunda, bu yönde eğilim gösteren seçmenin tercinin ne olacağı, hangi partilere mühür vuracağı, sandığa gidip gitmeyeceği bilinmediği için “varsayımlar” ötesinde bir tahmin yapılamıyor.



