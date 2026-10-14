Yusuf Avcıoğlu, Halkın Partisi’nden istifa etti

Halkın Partisi’nde Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelikleri dahil çeşitli görevler üstlenen Yusuf Avcıoğlu, parti üyeliğinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini, önümüzdeki dönem için yaptığı milletvekilliği adaylık başvurusundan da çekildiğini duyurdu.

Kamuoyuna yönelik açıklama yapan Avcıoğlu, kararını “gördüğüm lüzum üzerine” aldığını belirtti.

Partinin kuruluş ilkelerine inandığını ve görev yaptığı süreçte şeffaf, adil ve temiz siyaset mücadelesi için çaba gösterdiğini ifade eden Avcıoğlu, birlikte çalıştığı parti yöneticilerine, örgüt üyelerine ve kendisine güvenen halka teşekkür etti.

“Mücadele etmeye devam edeceğim”

Aktif görevlerinden ve milletvekilliği adaylığından ayrılmasına rağmen ülkenin geleceği için sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğini kaydeden Avcıoğlu, daha aydınlık, demokratik ve refah dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Avcıoğlu, doğru bildiği ilkeler doğrultusunda mücadelesini bir yurttaş olarak sürdüreceğini ifade etti.