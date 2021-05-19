“Turizmde yaz sezonunu kaçırma lüksümüz yok”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan turizmde yaz sezonunu kaçırma lüksü olmadığını söyledi.

Savaşan “Artık açılım zamanının geldiği doğrudur. Ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlaması için öğrencilerin ve turistlerin halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde planlar yapılarak ülkeye getirilmesinin gerekiyor. Turizm için yaz sezonunu kaçırma lüksümüz yoktur. Ama bu açılımı da dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde yapmak zorundayız. Gelir elde edeceğiz diye telaşlı bir açılıma yönelirsek ortaya çıkacak sağlık sorunları nedeni ile çok daha büyük kayıplara uğrayabiliriz” dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız…

“Açılımı gerçekleştirmek zorundayız” diyen Ahmet Savaşan “koşullar da açılmaya elverişli hale gelmiştir ama ihtiyatlı olmak da şarttır.

İhtiyatlı olmaktan kastım, sağlık için gerekli kuralları oluşturmak ve bunlara uyulup uyulmadığını denetlemektir. Görüyoruz ki, aşılanmış kişiler bile hasta olabiliyor. Rum tarafında çift aşı olmuş kişilerin hayatlarını kaybettiği haberleri var. Demek ki, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ısrarcı olmalıyız. Ayrıca mekanların metre kare kurallarına uyması ve havalandırılması gibi kuralları da denetlemekten taviz vermemeliyiz. Bunları yapmak hem turist sağlığı, hem de toplum sağlığını korumak bakımından bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

Hükümetin süreci bilimsel gerçekler temelinde hassasiyetle takip ettiğini iddia eden Savaşan, açılımın doğru zamanda, doğru yöntemlerle yapılabilmesi için salgının Turizm Bakanlığı, Sağlık Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu tarafından büyük bir dikkatle izlendiğini vurguladı.

Ahmet Savaşan, Covid-19 halen sağlığımızı tehdit ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu kurallar keyfe keder konulmuş kurallar değildir. Bu kurallar kolaylıkla çiğneyeceğimiz ve ceza almayacağımız kurallar da değildir. Bu kurallar öncelikle kendimizin ve bununla birlikte de sevdiklerimizin sağlıklarını korumak için uymamız gereken kurallarıdır. Bu kuralları çiğnersek sonuçta Covid-19 tarafından cezalandırılmış olacağız ve cezanın istinafı da olmayacak” dedi.