“Toz duman” narkotik operasyonunda 7 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü “Toz duman” adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. 7 kişi tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı I.R.O, zanlı L.E.U, zanlı U.E.U, zanlı R.I, zanlı 5 O.M, zanlı Y.U ve zanlı E.C’nin ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal , Verme, Alma ve Tasarruf’ suçlarından tutuklandığını açıkladı. Sakallı, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen ‘Toz Duman’ operasyonunda, Güney Afrika, tüm Kıbrıs’ta bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı. Sakallı, 27 Ekim saat 09:00 sularında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 25 yaşındaki I.R.O’nun tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis bahse konu kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis ayrıca, zanlıyı olay mahalline getiren, meseleyle bağlantısı olup olmadığı araştırılan taksi şoförü 47 yaşındaki E.C’nin de tutuklandığını belirtti.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve yüksek miktarda para bulundu

Polis memuru Serkan Sakallı, mesele ile ilgili zanlıdan yapılan soruşturmalarda, adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile paketin zanlı L.E.U’ya teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlı L.E.U’nun Girne’deki evinde, zanlı U.E.U ve zanlı R.I’nın tespit edilerek alıkonduğunu, ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı L.E.U’nun Girne’deki adresinde kendisi, zanlı O.M ve zanlı Y.U huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada; piyasa değeri iki buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı L.E.U’den yapılan soruşturmalarda evinde bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını; 27 Ekim tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp evine götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı L.E.U’nun soruşturması esnasında adresinde bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21 Eylül tarihinde Lefkoşa bölgesinde zanlı I.R.O’dan aldığı, 21 Eylül-27 Ekim tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, uyuşturucularla ilgili 5 kişinin arandığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Taksi şoförü: “Olayla ilgim yok”

Mahkemede söz alan taksi şoförü zanlı Erkin Coşkun, olayla bağı olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kargo paketinden uyuşturucu çıktı, 5 kişi tutuklandı