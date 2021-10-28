Kargo paketinden uyuşturucu çıktı, 5 kişi tutuklandı

Bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen paket içerinden uyuşturucu çıktı. Paketi almaya giden 25 yaşındaki I.R.O. tutuklandı. Soruşturma başlatan polis olayla bağlantılı iki ayrı evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve nakit para ele geçirdi, 4 kişi daha tutukladı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

27.10.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kargo şirketine adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen kargo paketini almaya giden I.R.O.(E-25), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek alıkonmuştur. Akabinde bahse konu kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında “methamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmesi üzerine I.R.O. ve mesele bağlantısı olduğuna inanılan E.C. (E-47) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında; olayla bağlantısı olduğu tespit edilen L.E.U.(E-35)’nun Girne’de bulunan iki ayrı ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 690 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 kilo 650 gram hintkeneviri olmak üzere toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, Bin 345 Euro 750 Sterlin ve Bin 163 dolar nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.K.M.C.(K-35), Y.U.(K-23), U.U.(E-35) ve R.I.(K-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.