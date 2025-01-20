“Tatar’a 8 maddelik bir paket sundum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, Tatar’a 8 maddelik bir paket sunduğunu söyledi.

Hristodulidis, söz konusu paketin, New York’ta akşam yemeğinde de ele aldıkları geçiş noktaları ve diğer fikirlerle ilgili olduğunu belirtti.

Sunduğu 8 maddelik paketin; yeni geçiş noktalarının yanı sıra danışman komitesi, gençlik teknik komitesi ve hakikat komitesi barındırdığını ifade etti.

Sunduğu paketin, parça parça değil tamamen kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Hristodulidis, paketin, tüm Kıbrıslıların yararına olduğunu belirtti..

Hristodulidis, Tatar’ın bugünkü görüşmede karar almaya hazır olmadığını söyleyerek zaman istediğini, müzakerecilerin görüşmeye devam edeceğini ve Tatar hazır olduğu zaman yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

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