Liderler görüşmesi tamamlandı: Tatar, Erenköy yerine Akıncılar'ı önerdi

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki görüşmesi sona erdi.

Ersin Tatar, Erenköy yerine ilk kez Akıncılar (Lurucina) - Limya kapısının açılmasını önerdiğini açıkladı.

Tatar, Hristodulidis ile önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceklerini de belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ersin Tatar, ikametgahtan ayrılmadan önce basının soruları üzerine yaptığı açıklamada, bugün ilk defa Haspolat’a ek olarak Limya-Akıncılar kapısının da açılması önerisini sunduğunu söyledi. Tatar, bu bölgede yaşayanların bir takım talepleri olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in Erenköy talebini yinelediğini kaydeden Tatar, Erenköy’ün askeri bölge olduğuna işaret etti.

Yiğitler-Pile yolundaki meselenin de tartışılacağını söyleyen Tatar, haftaya yeniden görüşeceklerini açıkladı.

Tatar, yılda 8 milyon geçişin olduğunu, liderler olarak insanların geçişlerini kolaylaştırmanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

Görüşmeye ilişkin Hritstodulidis ikametgah önünde açıklama yapmadı.

Haber: Cemre Peral Yanıker – İbrahim Diran (Tak)