Serap Kanay’ın çalışmaları Uluslararası İzmir Tekstil Bienali’nde sergileniyor

Murat OBENLER

Ülkemiz sanatçılarından Serap Kanay bu yıl 4 Eylül-24 Kasım tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile gerçekleşen Uluslararası İzmir Tekstil Bienali’ne katıldı. Dünyanın ilk Cittaslow Metropolü ünvanlı İzmir’de İlk kez yapılan ve dünyanın 17 ülkesinden toplam 57 sanatçının katıldığı “Yavaş Kumaş” temasıyla ve “Yavaşla, Dokunuşa Odaklan!” sloganıyla gerçekleşen Bienalde diğer sanatçılarla beraber çalışmaları sergileyen Serap Kanay, davetli olarak bulunduğu süre zarfında hem Kültürpark içindeki Atlas Pavyonu’ndaki çalışmalarını ziyaretçileriyle paylaştı hem de Türkiye ile farklı coğrafyalardan gelen sanatçılarla yeni bağlantılar kurdu. Nihat Özdal’ın küratörlüğünde gerçekleşen ve şehrin dört bir yanına yayılan uluslararası bienal şehircilik,kültür,sanat,tasarım, çevre, mimarlık, arkeoloji ve tekstili aynı şemsiye altında buluşturuyor.

Serap Kanay, 3 yeni çalışma ile Bienal’e katılıyor

Daha önce Avrupa’nın farklı ülkeleri yanısıra Kıbrıs’ın Kuzey ve Güneyinde de farklı kişisel ve ortak sergiler açan Serap Kanay, Uluslararası İzmir Tekstil Bienali’ne 3 farklı yeni çalışması ile katıldı. Son Yorgan adlı belgesel video çalışması, Saygı/Homage adlı ipekli el dokuması eski çarşaftan dönüştürülen elde kıyafet dikme ve sürecin fotoğrafla kayıt altına alınması enstelasyon çalışması ve Said’ler Mercanlar Afro Cypriots Aile Ağacı Panosu adlı kapot kumaş üzerine nakış ipliği ile işlenen 8 nesil (baba tarafı dedesinin annesinin köklerinden) aile ağacı işini sergileyen Kanay’ın çalışmalarının da yer aldığı sergi 24 Kasıma kadar Fuar alanı Atlas Pavyonu’nda izlenebilecek.

Özdal: “ Dünyadan 57 sanatçının farklı üretimlerini kapsayan Bienalimiz Türkiye’de de bir ilk”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açılan Bienal’de konuşmalar da yapıldı.

Bienal Küratörü Nihat Özdal uluslararası etkinlikle ilgili tekstil ile ilişkisi 8 bin 500 yıl öncesine giden İzmir’de ciddi bir araştırma ve hazırlık süreci sonrasında sadece İzmir değil tüm Türkiye’de bir ilk adım olan Bienal’de tekstil başlığı altında birçok sanatın sergileneceğini kaydetti. Dünyanın farklı coğrafyalarından farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini barındıran Bienal “Yavaş Kumaş” teması ile İzmirlilerle buluşuyor. Özdal: “Şehrin dört bir yanına yayılan ve adeta şehri saran büyük bir kumaş benzeri bienale katılan Türkiye’den ve yurtdışından 57 sanatçıya çok teşekkür ederim.”