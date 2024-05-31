Sahte pasaportla Kuzey’e geçmeye çalıştı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘sahte resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından tutuklanan S.S.A., ve ona yardımcı olan D.E., ile S.R., mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Kermiya Geçiş noktasından, LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan D.E., hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan S.S.A.’nın pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Polis, zanlı D.E.’nin S.S.A., için verdiği Azerbeycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti. Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken aracın arka koltuğunda oturan S.S.A.’nın inip, koşarak askeri yasak bölgeye ihlal edip, KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis, tutuklanan D.E.’nin ifadesinde tanımadığı iki erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan S.S.A.’nın Kıbrıs’ın kuzeyine getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

100 Dolar aldığını itiraf etti…

Polis, zanlının 100 doları aldığını Kermiya Geçiş noktasından ara bölgeden S.S.A’yı alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı S.R. ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti. (Kamalı haber)