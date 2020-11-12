Polis: 16 kilo uyuşturucu Ercan'dan girdi!

Devrim Demir

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ve Narkotik ekiplerinin ortak düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan üçü kadın toplam 7 Kamerunlu öğrenci mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Barış Duman mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu maddeninim 28 Ekim tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sokulduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Duman, olayla bağlantılı 1 kişinin arandığını belirtti. Operasyonun dün öğleden sonra Lefke’de başladığını ifade eden polis çavuşu eş zamanlı olarak Girne, Lefkoşa ve Mağusa'da sürdüğünü toplam 16 kilo 750 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti. Aranan emarelerin olduğunu kaydeden polis çavuşu zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın soruşturmanın selameti için zanlıların 1er gün tutuklu kalmasına emir verdi.